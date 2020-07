Ad Agrigento è sempre più Padel Mania! Sold out per le lezioni di Gustavo Spector – VIDEO

Padel, Gustavo Spector: è sempre bello tornare ad Agrigento – VIDEO

Si rinnova la forte collaborazione tra il Tecnico della nazionale italiana di Padel maschile Campione d’Europa ed il Tennis Club Città dei Templi. *Gustavo Spector* per il terzo anno consecutivo è stato ospite del club del Presidente Alessandro Platania per la giornata di domenica 12 luglio. Sold out per le lezioni. Qualità e consigli tecnici e tattici per un’utenza che si è innamorata di questo sport. Sono state svolte sessioni di allenamenti a gruppi di 3 allievi per la durata di 90 minuti con la collaborazione del maestro del club Stefano Di Paola. Il club ha aperto a tutti gli appassionati che vorranno partecipare all’evento.