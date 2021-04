Sabato Santo di vaccinazioni in otto chiese agrigentine

Sono cominciate alle 8 le vaccinazioni anticovid nelle parrocchie in Sicilia. Sono 8 le parrocchie della provincia di Agrigento su 38 che avevano dato la disponibilità a raggiungere l’obiettivo di almeno 50 prenotazioni per la vaccinazione straordinaria di oggi per un totale di 481 persone prenotate. Santa Maria del Pilerio di Alessandria della Rocca, Chiesa Madre di Aragona, San Vincenzo Ferreri di Casteltermini, SS. Pietro e Paolo di Montevago, Casa Conteplativa a Naro, Maria SS. Del buon consiglio a Porto Empedocle, Beata Maria Vergine del Carmelo e Beata Maria Vergine di Loreto, entrambe a Sciacca: queste le 8 parrocchie interessate dalla vaccinazione straordinaria. Il target di riferimento indicato è 69-79 anni a cui viene somministrato il vaccino Astrazeneca. Nella chiesa Madre di Porto Empedocle sono stati già vaccinati, tra una cinquantina di prenotati, alcuni medici dell’Asp, due medici di famiglia in pensione: Domenico Aiello e Carmelo Vella. Sul posto è presente anche la postazione del 118 “Alfa 16” di Porto Empedocle. I punti vaccinali nelle parrocchie saranno operativi ininterrottamente fino alle 18.30.