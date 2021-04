Obbligo vaccinale per i veterinari, Lelia Li Causi: “Noi medici di serie B ancora in attesa della prima dose”

E’ arrivato l’obbligo vaccinale per medici e infermieri, ovunque lavorino e per gli “operatori di interesse sanitario“. Le norme inserite nel Decreto Legge Covid riguardano: farmacisti, medici, odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari (radiologi, laboratori biomedici, audiometristi etc), igienisti dentali, dietisti, podologi, fisioterapisti, logopedisti, oculisti, ortottisti, terapisti, assistenti sanitari, massofisioterapisti, operatori socio-sanitari, assistenti di studio odontoiatrici, odontotecnici, ottici, puericultori. A patto che abbiano contatto diretto con paziente. Sull’argomento interviene la veterinaria di Agrigento, Lelia Li Causi che afferma: “Non sono entusiasta di dovermi vaccinare ma capisco che è un atto di responsabilità farlo, con i dubbi che comunque ancora oggi mi confondono le idee. Non mi permetterei mai di scavalcare chi ha più bisogno di me ma una cosa devo dirla: probabilmente a nome di molti miei colleghi , una ventita di medici veterinari residenti ad Agrigento, siamo gli unici veterinari in Sicilia che ancora apsettano di essere chiamati per la prima dose. Ogni giorno rischiamo di ammalarci o di fare ammalare, siamo medici e come tali vorremmo essere considerati”.