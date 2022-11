Sabato e domenica la Costa del Mito protagonista in tv

Sarà un fine settimana di grande promozione per la Costa del Mito con le immagini più belle e le storie più suggestive della fascia centromeridionale della Sicilia. La DMO-Distretto Turistico Valle dei Templi ha collaborato con la sua Film Commission alla realizzazione dei due programmi, uno Rai e l’altro Mediaset, coinvolta direttamente dall’Assessorato del Turismo della Regione Siciliana. Sabato 3 dicembre, alle 13.45, su Italia1 e in streaming su Mediaset Infinity esordirà il nuovo programma Mediaset “Una vita in vacanza” e lo farà con la puntata “Destinazione Sicilia”, interamente dedicata alla Costa del Mito. A condurre saranno Maddalena Corvaglia e Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, con la partecipazione straordinaria del comico siciliano Giovanni Cacioppo. Scorreranno le immagini di Agrigento e della Valle dei Templi, di Realmonte e della Scala dei Turchi e dell’area portuale di Porto Empedocle.

Domenica 4 dicembre, dalle 12.20 su Rai 1, Peppone Calabrese e Beppe Convertini condurranno gli spettatori sul territorio della Costa del Mito, con un occhio attento al comparto enogastronomico e agroalimentare e alle nuove frontiere legate alle politiche culturali, energetiche ed ecologiche mirate alla salvaguardia ed allo sviluppo del territorio.

“Siamo soddisfatti di avere avuto ospiti Linea Verde e Mediaset, che hanno documentato con cura bellezza ed eccellenze di una delle zone più affascinanti della Sicilia – dichiara Fabrizio La Gaipa, amministratore della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi -. Tutto ciò è stato possibile grazie alla sinergia con l’assessorato regionale del Turismo, che grande attenzione sta dedicando alla Costa del Mito e alle sue attrattive, sin dalla presentazione ufficiale alla BIT 2022. Un’azione di promozione che proseguirà anche nel 2023 con nuove stimolanti esperienze”.