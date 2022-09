Sabato 24 settembre, i doni dell’acqua e la biodiversità: da Akragas ad Agrigento

In occasione delle Giornate europee del Patrimonio, il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento propone una speciale visita all’ipogeo Giacatello e all’agrumeto che si conclude con una gustosa degustazione di prodotti Diodoros. L’acqua, i suoi metodi di conservazione, la sua straordinaria capacità di preservare la vita e la biodiversità è il filo conduttore di questa esperienza. L’appuntamento è previsto sabato 24 settembre alle 17 al Museo Griffo. Qui sarà possibile prendere parte alla visita dell’Ipogeo Giacatello, infrastruttura idrica di epoca greca unica nel suo genere. È una cavità-cisterna scavata nella roccia, a pianta quadrata, con una volta a soffitto, sostenuta da quarantanove pilastri, sette per ogni lato. La visita guidata sarà condotta dagli archeologi di CoopCulture e dagli speleologi dell’associazione Agrigento Sotterranea, mentre a seguire i partecipanti avranno l’opportunità di degustare alcuni prodotti del marchio Diodoros dopo aver visitato il vicino Agrumeto curato dall’associazione Filì, vero scrigno di biodiversità all’interno della Valle dei Templi di Agrigento da dove provengono alcune tra le materie prime con le quali vengono realizzati i prodotti del marchio. L’agrumeto curato da Filì nella suggestiva cornice del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle Dei Templi risale al 1740: recuperato nell’aprile del 2021, presenta piante di limone, mandarino, pompelmo e arancio, oltreché fichi d’india, piante di salvia, rosmarino e piante spontanee come i capperi. Con la sua attenzione verso l’utilizzo di fertilizzanti naturali e la stagionalità dei processi agricoli, Filì punta ad un’agricoltura sostenibile che salvaguardi la biodiversità e l’habitat naturale dei terreni, nonché alla produzione di frutta genuina per produrre confetture e nettari, mostrando pur sempre un occhio di riguardo verso i processi di produzione artigianali tradizionali e al contempo voglia di sperimentare nuove ricette e combinazioni di sapori.