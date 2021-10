“Sa·po·ri” Cena ad unico ingrediente Cavolo Trunzu di Aci una serata per celebrare un vegetale povero ma ricco

Un intero menù dedicato all’ortaggio acese simbolo di riscoperta e valorizzazione della cucina jonico-etnea, da gustare in una cena-evento che è anche l’inizio di un nuovo percorso

Viagrande (CT) – Un vegetale della cucina povera e contadina siciliana recentemente riscoperto come super food della tavola catanese: il Cavolo Trunzu di Aci sarà il protagonista di una cena riservata “Sa·po·ri” Cena ad Unico ingrediente Cavolo Trunzu di Aci il prossimo 5 Ottobre obre al ristorante “iPalici” del Relais San Giuliano di Viagrande in provincia di Catania.

Il menù firmato dallo Chef Gaetano Procopio declinerà la brassicacea acese in portate che andranno dal welcome al dessert, l’ingrediente autoctono sarà così utilizzato in tuKe le sue parJ nelle interessante preparazioni che si prefiggono una cucina totalmente a scarto zero.

Filiera corta e stagionalità dell’orto sono i valori che Procopio appena arrivato al Relais San Giuliano che è BouJque Hotel De Charme, Dimora Storica riconosciuta e partner del FAI, porta in eredità dalle sue precedente collaborazioni sempre legate alla terra e alla ricchezza della biodiversità jonico-etnea.

Inizia da “Sa·po·ri”, il percorso di Gaetano Procopio e de iPalici ristorante all’interno della dimora, lega insieme in un nuovo cammino gastronomico. L’occasione sarà ideale per ritrovare un cibo familiare della cucina isolana in una veste ragionata e inconsueta, un iJnerario a tappe tra i sapori che prevederà abbinamenJ con eJcheKe che possano esaltare le proprietà del gustoso vegetale e per godere pienamente del prezioso e salutare prodoKo che dal 2012 è anche un Presidio Slow Food.

L’appuntamento incrocia i temi della sostenibilità alimentare con quella architeKonica poiché il Relais San Giuliano ha recentemente ricevuto il premio “CarloKaxARCHITETTURA2021” per la coerente ristruKurazione del “Palmento del Serra” converJto in elegante lounge bar, per la certosina ricostruzione avvenuta nel rispeKo delle degli sJli originari di quella che fu l’abitazione fuori ciKà dei Marchesi di San Giuliano, splendida residenza della campagna catanese immersa fra filari di uve e frutteti.