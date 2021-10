Sole, vento e pioggia: come scegliere il profumo per l’autunno ?

Ogni stagione ha il suo stile nei vestiti, nelle scarpe, negli accessori e, naturalmente, nei profumi. Con l’avvicinarsi della stagione fredda, iniziamo a sentire in casa, nei caffè e per le strade l’odore della cannella, del vin brulè e della zucca. Passando gradualmente dagli abiti estivi a quelli più caldi, ti consigliamo di passare anche ai profumi per le stagioni più fredde.

Queste fragranze includono aromi muschiati e dolci con note legnose, che si abbinano perfettamente allo stile di abbigliamento autunnale e completano perfettamente il tuo look.

Oggi scopriamo a cosa dovrebbero prestare attenzione uomini e donne quando scelgono il profumo per l’autunno.

La prima cosa da fare in autunno è rinunciare a composizioni floreali leggere, rinfrescanti e tropicali. In questo periodo dell’anno, suonano in modo diverso, si perdono nell’aria fredda e scompaiono rapidamente.

Le fragranze autunnali sono combinazioni di spezie, spezie, frutti dolci, vaniglia, muschio e legno. Queste composizioni incarnano la femminilità e la sensualità, sono piuttosto profondi e ricchi e sarebbero decisamente inappropriate in altri periodi dell'anno.

Quali sono i criteri per scegliere un profumo per questa stagione?

In autunno le giornate si fanno più fredde e tutti cambiano gli aromi fruttati e freschi per quelli più caldi.

Non esiste una serie di regole definite per scegliere un profumo autunnale. Dopotutto, ogni persona è unica e gli piace la propria combinazione di aromi.

Le ragazze, indipendentemente dalla stagione, dovrebbero scegliere profumi leggeri e delicati. Ma è necessario tenere conto del fatto che per l’autunno sono necessarie composizioni ricche e persistenti. Nelle giornate autunnali, gli aromi con note di frutta e bacche che maturano in questo periodo dell’anno suoneranno particolarmente belli. Gli aromi di caramello dolce, note floreali e leggermente fruttate sono l’opzione perfetta per il profumo autunnale. Vale la pena prestare attenzione anche alle composizioni con sentori di prugna, uva, mele, fichi, melograno: queste note potrebbero non essere di base, ma “ammorbidiscono” i principali accordi aspri di muschio o cedro.

Le donne possono tranquillamente scegliere aromi più ricchi, ma non dimenticare che il profumo deve essere appropriato. Aromi floreali-speziati con note legnose nobili possono dare una sensazione di calore anche nella stagione fredda. Vale la pena prestare attenzione agli aromi con un pronunciato accento su muschio, ambra, legno di sandalo. Questi suonano più femminile e sono più durevoli.

A differenza delle donne, gli uomini, In qualsiasi momento dell’anno, dovrebbero emanare fiducia e brutalità. È il profumo che aiuterà a enfatizzare tutte queste qualità maschili. Un incredibile punto culminante dell’immagine saranno gli aromi di bacche di ginepro, aghi di pino, cedro della California, peperoncino e bergamotto.

Nella stagione fredda, molto particolari e speciali sono i profumi unisex, con note di cioccolato, dell’erba appena tagliata o di un bosco dopo una pioggia. Pertanto, anche il profumo apparentemente semplice è costituito da diversi accordi. L’unicità delle fragranze unisex risiede nel fatto che possono essere indossate praticamente indipendentemente dalla stagione.

Alcune delle fragranze di fine autunno possono essere più accoglienti, con note fumose sensuali. Spesso nascondono in sé una maggiore concentrazione di oli di tabacco, cuoio e oud. Durante il giorno, questi profumi diventano più intensi, ma non perdono la loro delicatezza e l’unicità. Se provi a descrivere il loro suono, odorano di fumo, legno bruciato, foglie bagnate, whisky costoso e cioccolato fondente.

Importante! Va bene se il profumo è in armonia con il colore dell’abito. Ad esempio, per un look dai colori chiari, è adatto un profumo con note di fiori, frutti e ambra. L’abito scuro giocherà piacevolmente con profumi caldi, floreali, chypre e orientali. Vale anche la pena considerare la composizione del tessuto: i sintetici non trattengono il profumo a lungo, ma la lana può trattenere la fragranza anche dopo il lavaggio. Inoltre, le fragranze autunnali possono essere sovrapposte. Quindi, puoi rendere caldo il tuo profumo agrumato, semplicemente spruzzando sopra un profumo legnoso.