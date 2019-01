S.S. Palermo/Agrigento e Agrigento/Caltanissetta, la “questione CMC “ sul tavolo della Regione.

Questo pomeriggio si terrà una riunione tecnica a cui parteciperà il Governo e la Presidente della IV Commissione ,Giusi Savarino, e domani mattina in IV Commissione legislativa ARS saranno audite : l’Anas, la Cmc, il Comitato delle imprese creditrici, i Sindaci dei Comuni interessati alla viabilità delle ss. 121,189 e 640 (Palermo / Agrigento e Agrigento/Caltanissetta) , per poter affrontare e gestire le problematiche afferenti la crisi della Cmc e per poter coordinare le azioni da intraprendere a tutela delle imprese ed in difesa delle istanze del territorio . Nota stampa