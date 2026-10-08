S.C.I.A.R.M. 2026, al Castello San Marco tre giorni dedicati ai sapori e alla cultura del Mediterraneo

Dal 7 al 9 novembre a Calatabiano la terza edizione della manifestazione tra degustazioni, cucina dal vivo e incontri.

Dal 7 al 9 novembre, il Castello San Marco di Calatabiano, in provincia di Catania, ospiterà la terza edizione di S.C.I.A.R.M. – Sapori, Cultura, Innovazione, Arte e Melting Pot, quest’anno dedicata al tema “Mediterraneo, radici di futuro”.

La manifestazione, ideata e organizzata da Sicilia da gustare in collaborazione con lo chef stellato Pietro D’Agostino, patron del ristorante La Capinera e presidente dell’Associazione Commercianti Taormina, riunirà produttori, artigiani e chef per raccontare le eccellenze siciliane.

In programma degustazioni di vini, oli, formaggi, birre e prodotti tipici, incontri, show cooking e laboratori di pizza con farine di grani antichi siciliani.

Al centro dell’iniziativa, il legame tra tradizione, innovazione e identità mediterranea, con particolare attenzione alle realtà imprenditoriali che continuano a investire e valorizzare il territorio siciliano.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp