Ruspa danneggia dune: procura di Agrigento apre indagine

La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’indagine, delegando il nucleo ambientale dei Carabinieri, e la Capitaneria di porto di Porto Empedocle, per procedere agli accertamenti su quanto verificatosi nella spiaggia di “Maddalusa”, dove sono state distrutte delle dune protette dalle leggi ambientali.

E’ stata l’associazione MareAmico a sollevare il caso, con tanto di fotografie e video realizzato con un drone.

“La devastazione di queste dune ha compromesso un intero ecosistema – afferma MareAmico -, sono state spazzate via diverse varietà di piante psammofile, l’habitat di alcuni uccelli e c’è il concreto rischio che abbiano distrutto il nido di qualche tartaruga caretta caretta, che proprio in questo periodo deposita le uova in spiaggia”.