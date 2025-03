Ignoti ladri hanno messo a segno un furto di armi da un agriturismo, situato nelle campagne di Naro. Rubate una decina di fucili, due pistole e tutte le munizioni. I proprietari delle armi, padre e figlio, che hanno subito chiamato i carabinieri, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Sono accusati di omessa custodia delle armi. E questo perché, a quanto pare, avrebbero lasciato la chiave della cassaforte in un posto dove è stato semplice per i malviventi ritrovarla. Tant’è che la cassaforte è stata aperta facilmente, senza nessun scasso. I ladri non hanno portato via null’altro dalla struttura commerciale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp