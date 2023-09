Un furto è stato messo a segno in contrada “San Calogero”, a Sciacca, dove sono stati divelti e portati via 2.500 metri lineari di cavi in rame dell’impianto elettrico deputato all’illuminazione pubblica. Il danno ammonta a ben 50.000 euro, purtroppo, non coperto da assicurazione. Dopo l’amara scoperta un dirigente del Comune di Sciacca, s’è recato dai carabinieri della Stazione cittadina, ed ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini ed eseguito gli accertamenti di rito. Disagi nella contrada rimasta al buio, con il gestore del servizio che è subito intervenuto per ripristinare la normalità.