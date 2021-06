Rubati due quadri da negozio e una carabina in una casa

Due quadri sono stati rubati da un negozio, e una carabina a piombini portata via dall’abitazione di un giovane. I due furti sono stati denunciati dalle vittime al Commissariato di polizia di Canicattì. I poliziotti hanno già avviato le indagini.

Da una rivendita di colori per pittura artistica, qualcuno senza essere visto è riuscito a portar via due riproduzioni di quadri che erano stati esposti e affidati in conto vendita da un canicattinese. Si tratta di una copia della Vucciria di Renato Guttuso, e la copia di un quadro di Giambecchina.

Dall’abitazione di un ventiquattrenne di Canicattì è stata invece rubata una carabina a piombini, di libera vendita, che il giovane custodiva nella sua camera, al terzo piano di una palazzina. L’uomo ha anche avanzato, in sede di denuncia alla polizia, ha chiarito di non aver riscontrato alcun segno di effrazione né alle finestre, né alla porta.