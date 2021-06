Droga, senza patente e in giro durante coprifuoco: due giovani nei guai

In giro nell’orario del coprifuoco, con la droga pronta per essere consumata. E con il conducente senza la patente di guida. Due giovani sono stati multati per violazione delle regole anti-Covid, e per l’uomo al volante, è scattata anche una seconda maxi sanzione.

E’ avvenuto in via Acrone, a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Agrigento. Due ventitreenni, residenti in città, sono stati notati fermi all’interno di una macchina, a notte fonda, dai poliziotti della sezione Volanti. Immediato è scattato il controllo, e la perquisizione.

Addosso ad uno sono stati trovati quattro grammi di hashish, per cui il ragazzo è stato segnalato per il possesso e consumo dello stupefacente. Il conducente, invece, è risultato senza patente di guida, in quanto mai conseguita. Gli agenti lo hanno multato di 5.000 euro.

Purtroppo tante persone continua a violare sistematicamente il coprifuoco.