Rubati 600 litri di gasolio da 6 autocompattatori di ditta rifiuti

Ignoti ladri hanno rubato circa 600 litri di gasolio dai serbatoi di sei autocompattatori che erano stati lasciati posteggiati, per la notte, nell’area di contrada “Giuliana”, a Canicattì. I mezzi sono della ditta “Sea”, che ha sede nella zona industriale di Agrigento, ma ha in appalto il servizio di raccolta e smaltimento dei servizi nella città dell’uva Italia. Il danno economico è stato quantificato in circa 1.200 euro.

Il furto di gasolio sarebbe stato messo a segno fra le ore 14 di sabato e le 5,30 di lunedì, nell’arco temporale in cui il servizio era sospeso in occasione del fine settimana. A fare la scoperta è stato uno dei responsabili della società. L’uomo ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti alla stazione dei carabinieri di Canicattì. Sono state subito avviate le indagini. Nessuna conferma circa l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nella rimessa.