Appiccato incendio a portone di casa di operaio: aperta un’inchiesta

Hanno versato benzina sul portone di ingresso dell’abitazione di un operaio sessantaquattrenne, e hanno appiccato il fuoco. Gli incendiari poi si sono dileguati. Nessun dubbio sulla natura dolosa del gesto, che ha tutte le caratteristiche di un avvertimento. Nella zona i carabinieri hanno trovato e sequestrato una bottiglietta contenente residui di liquido infiammabile. E’ successo in via Puccini, a Ribera. Ad evitare che le fiamme si propagassero al resto dell’immobile, sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca.

Dell’attività investigativa si stanno, invece, occupando i carabinieri della tenenza cittadina. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un’inchiesta attualmente a carico di ignoti. I militari dell’Arma, come primo passaggio investigativo, hanno verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza presenti lungo via Puccini, e nelle immediate vicinanze. E’ stato anche sentito l’operaio, ma sulle eventuali dichiarazioni fornite agli investigatori non trapela nulla.