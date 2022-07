Un pensionato di 83 anni, un uomo di 62 anni, e una donna di 51 anni, tutti di Favara, sono stati arrestati dai carabinieri, dopo avere rubato dei tubi per l’irrigazione in contrada “Cuti” a Villafranca Sicula. A richiedere l’intervento dei militari dell’Arma è stato il proprietario del terreno che ha sorpreso i tre a rubare. I tre sono stati già rimessi in libertà, senza l’applicazione di nessuna misura cautelare.