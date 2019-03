Rubano occhiali da un’ottica del centro, arrestati un uomo e una donna

Nella serata di giovedì 7 marzo, a Porto Empedocle, agenti della polizia di stato hanno tratto in arresto G.C., classe 1979 e S.R., classe 1970, entrambi empedoclini in quanto colti nella flagranza del reato di furto con destrezza in concorso. I due soggetti, una donna ed un uomo, sono stati sopresi dagli agenti del locale Commissariato di P.S. a rubare un paio di occhiali all’interno di un’ottica del citato centro marinaro. I due soggetti, a seguito della descrizione fornita dal titolare del negozio, venivano intercettati nell’area limitrofa e, successivamente, veniva accertato che la coppia aveva asportato un secondo paio di occhiali all’interno di un altro punto vendita. Dopo le formalità di rito, la coppia empedoclina veniva condotta presso la propria abitazione ed ivi posta agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.