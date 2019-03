Mandorlo in fiore, il prefetto di Agrigento accoglie i gruppi folk: organizzazione eccelente [VIDEO]

74^ Mandorlo in fiore, i gruppi folk del Mandorlo in fiore sono stati quest’oggi ricevuti dal prefetto, per uno scambio di doni e culture. Il discorso in inglese è stato eseguito dal deputato nazionale Michele Sodano, presenti anche il Sindaco Lillo Firetto, il presidente del consiglio comunale Daniela Catalano e il direttore del Parco Archeoglogico Giuseppe Parello.