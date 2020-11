Rubano il suo account sui social, e le propongono di fare sesso: donna si rivolge alla polizia

Hanno rubato l’account del suo profilo social, poi le arrivano proposte di fare sesso a pagamento. Vittima una trentenne di Canicattì, che ha denunciato alla polizia Postale di Agrigento, il furto di identità.

“Mi è capitato che mentre lavoro, o cammino per strada, si avvicinano sconosciuti, i quali, con fare sicuro mi chiedono quanto volessi per fare sesso con loro”, ha raccontato la giovane donna.

Il sospetto, quindi, è che il furto di identità sia stato finalizzato a screditarla, facendola passare per una prostituta. La donna ha nominato come difensore l’avvocato Daniele Re. Una situazione che a suo dire si protrae da tempo, e le sta creando sconforto, e non pochi problemi.