Covid. Sicilia fascia arancione, Musumeci: “Sembra di essere su Scherzi a parte”

L’inserimento della Sicilia nella zona “arancione” suscita la reazione del presidente della Regione Nello Musumeci, che critica con toni accesi la decisione “assurda e irragionevole” del Governo.

“Spero in una svista, in un errore di valutazione del Comitato Tecnico Scientifico. Sembra di essere su Scherzi a parte”, ha detto Musumeci.

“Anche un bambino, se mette a confronto i dati della Sicilia con quelli di altre 6-7 regioni – ha aggiunto Musumeci – si rende conto che si tratta di una grave sbavatura. Non protesto, la mia è amarezza. Questa decisione affrettata e superficiale incoraggia chi vuole andare in piazza”.