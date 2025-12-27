Quattro donne, di età compresa tra i 19 e i 34 anni, sono state arrestate con l’accusa di furto aggravato dai militari della Compagnia di Misilmeri. Stavano tentando di allontanarsi da due supermercati del centro di Villabate con generi alimentari non pagati, per un valore complessivo di circa 1.500 euro. La merce era stata occultata tra gli indumenti e nei sacchetti della spesa, nel tentativo di superare i controlli alle casse.

Decisivo l’intervento tempestivo dei carabinieri. E a Castellana Sicula due pregiudicati, zio e nipote di 40 e 25 anni, sono stati arrestati dai militari della Compagnia di Petralia Sottana con l’accusa di furto aggravato. Stavano portando via frutta secca da un esercizio commerciale per un valore complessivo di circa 7 mila euro. Il colpo, tuttavia, è durato pochi istanti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp