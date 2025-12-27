L’ex governatore siciliano Totò Cuffaro, accusato di associazione a delinquere e corruzione, resta ai domiciliari. Il tribunale del Riesame di Palermo ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare presentata dai suoi legali. L’ex presidente della Regione è accusato di aver avuto un ruolo di vertice in un comitato d’affari che ha gestito nomine, concorsi pubblici e appalti nella sanità siciliana. I giudici hanno rigettato anche la richiesta di riesame fatta dall’ex autista di Cuffaro, Vito Raso, anche lui coinvolto nell’inchiesta, a cui era stato applicato l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

