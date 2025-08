Un agrigentino e due empedoclini sono accusati di avere rubato, in più occasioni, al supermercato Conad del Centro commerciale “Città dei templi” a Villaseta. Sono stati denunciati dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato. I tre, tutti lavoratori in negozi dello stesso centro commerciale, nel periodo compreso tra giugno e luglio scorsi, nei momenti di chiusura dell’esercizio commerciale, avrebbero arraffato generi alimentari e altri prodotti provocando un danno quantificato in oltre 50 mila euro. Ad aiutare i militari dell’Arma le immagini di video sorveglianza installate nel centro commerciale che hanno consentito l’identificazione degli autori del furto.

