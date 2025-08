La Lega Nazionale Dilettanti ha diramato la composizione dei nove gironi per la nuova stagione calcistica di Serie D. Sono 12 le formazioni siciliane inserite nel gruppo I. Un girone interessante quello composto da squadre provenienti oltre che dall’Isola dalla Calabria e dalla Campania. Ecco la composizione: Athletic Palermo, Castrumfavara, Città di Acireale, Città di Gela, Enna, Messina, Milazzo, Nissa, Nuova Igea Virtus, Paternò, Ragusa, Sancataldese, Reggina, Sambiase, Vibonese, Vigor Lamezia, Gelbison, Savoia.

Confermato il format che prevede nove promozioni dirette in Serie C per le vincenti dei gironi e quattro retrocessioni in Eccellenza per singolo raggruppamento (le ultime due classificate più le perdenti dei play-out). Per la seconda stagione consecutiva saranno tre gli under obbligatori previsti da regolamento (un 2005, un 2006 e un 2007).

In attesa del campionato, sarà la Coppa Italia a inaugurare la nuova stagione della D: la 25ª edizione partirà il 24 agosto con i preliminari, seguiti il 31 dal primo turno. Finale l’11 marzo 2026 se in gara unica, nell’ipotesi di format andata e ritorno le date sono 25 febbraio/11 marzo.

Al preliminare parteciperanno 68 società: 33 neopromosse, 6 retrocesse dalla Lega Pro; 18 vincenti i Play Out 2023/2024 e salve con un distacco superiore agli otto punti; 8 società classificate al termine della scorsa stagione al 12° posto nei gironi D, E, F, G, H, I e al 14° nei gironi A, B e C, 3 formazioni ripescate, e i club con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina 2024/2025 8anzio, Enna, Imperia, Vigasio, Bassano, recanatese, Flaminia Civitacastellana, San Marino). Al Primo Turno entreranno in gioco le 94 società aventi diritto.

Confermata la formula delle gare uniche per tutti i turni di Coppa fino alle semifinali. A partire dai trentaduesimi il percorso di Coppa si svilupperà sulla base del tabellone. La finale potrà giocarsi come consuetudine in partita unica in campo neutro ovvero con gara di andata e ritorno. In ogni caso saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari compresa la finale.

Calendario.

Turno Preliminare: 24 agosto 2025Primo Turno: 31 agosto 2025

Trentaduesimi: 8 ottobre 2025

Sedicesimi: 22 ottobre 2025

Ottavi di finale: 19 novembre 2025

Quarti di finale: 3 dicembre 2025

Semifinali: 7 gennaio 2026 (andata), 21 gennaio 2026 (ritorno)

Finale: 25 febbraio 2026 (andata), 11 marzo 2026 (ritorno)

Turno preliminare – 24 agosto (ore 16) per le squadre siciliane: Vigor Lamezia-Messina; Milazzo-Athletic Palermo; Enna-Città Di Acireale; Castrumfavara-Città Di Gela.

