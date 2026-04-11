Esserci sempre. Nel giorno della festa della Polizia di Stato, gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, si sono resi protagonisti di una bellissima storia. Al di là del valore economico della merce sottratta il gesto amorevole degli agenti rappresenta un esempio per tutti. Una donna è stata sorpresa a rubare alcuni prodotti per la casa, dal valore di alcune decine di euro.

Una volta scoperta ha raccontato di vivere un periodo difficile e di non avere i soldi per pagare il conto. I poliziotti, giunti sul posto dopo la segnalazione al 112, hanno pagato personalmente gli articoli asportati. È successo ad Agrigento, in un esercizio commerciale di viale Cannatello. Protagonista della vicenda è una cinquantenne agrigentina disoccupata.

La donna aveva nascosto alcuni prodotti sotto il giubbotto cercando di allontanarsi senza pagare ma è stata scoperta dal titolare. Pochi giorni prima le telecamere avevano “pizzicato” la signora a rubare un prodotto dal valore di circa 40 euro. Quando è stata scoperta è scoppiata in lacrime dicendo di non potere pagare perchè in grosse difficoltà economiche. I poliziotti delle Volanti hanno così deciso di saldare il conto e il titolare del negozio davanti a quel gesto ha deciso di non sporgere denuncia.

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