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Paolo Buonvino ha chiuso il suo tour primaverile nei teatri tornando a casa, in Sicilia, e scegliendo il Teatro Pirandello di Agrigento per un appuntamento dal sapore speciale. Il compositore scordiense, autore di centinaia di colonne sonore per il cinema e per serie televisive di grande successo come I Medici e Il Gattopardo, collaboratore di registi del calibro di Gabriele Muccino, ha regalato al pubblico una serata di altissimo profilo.

A conquistare la platea è stato non solo il suo straordinario talento di compositore, ma anche la sua raffinata sensibilità di polistrumentista, capace di guidare dal pianoforte musicisti di grande spessore e la voce intensa e magnetica di Simona Sciacca, artista ormai conosciuta e apprezzata dal grande pubblico.

Nel corso della tournée, che ha toccato numerosi teatri italiani, Buonvino ha scelto una formula originale e coinvolgente: raccontare la propria musica, spiegandone al pubblico l’origine, l’ispirazione e il percorso creativo che accompagna ogni brano. Un modo diretto e autentico per entrare dentro la sua poetica, fatta di contaminazioni, visioni e suggestioni.

La sua scrittura musicale fonde mondi diversi, intreccia suoni, culture e linguaggi. Emblematico, in questo senso, il brano “All’alba ti pinsai”, in cui le sonorità, i ritmi e le parole della tradizione siciliana si incontrano con echi arabi, dando vita ad atmosfere rarefatte e intense, capaci di incantare il pubblico.

L’idea dell’artista di trasformare il teatro in una sorta di studio di registrazione ha reso ogni tappa del tour ancora più intima e immersiva, avvicinando gli spettatori al cuore dello spettacolo e al suo processo creativo.

Dopo un’ora e mezza di musica di grande qualità, il concerto si è chiuso con un omaggio a un celebre brano di Elisa, interpretato con straordinaria eleganza da Simona Sciacca. Una performance che ha emozionato profondamente la sala e che ha fatto esplodere un applauso lunghissimo, quasi cinque minuti, per l’intera orchestra.

Al termine della serata, nel foyer del teatro, Paolo Buonvino si è intrattenuto a salutare il numerosissimo pubblico e i tanti musicisti arrivati anche da fuori provincia per assistere a uno spettacolo di assoluto livello.

Carmelo Sgarito

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