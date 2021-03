Ruba energia elettrica per alimentare chiosco: arrestato commerciante

Attraverso un allaccio abusivo, alla rete dell’illuminazione pubblica stradale, ha sottratto fraudolentemente energia elettrica, al fine di alimentare il proprio chiosco, per la vendita di bibite e panini, nel quartiere di Villaseta. Lo hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Agrigento, che hanno arrestato un commerciante C.S., cinquantaquattrenne, di Agrigento, per furto di energia elettrica.

L’uomo è incappato nei controlli che, i militari dell’Arma e i tecnici dell’Enel effettuano periodicamente sul territorio, a caccia di “furbetti” che, prelevano corrente elettrica in maniera fraudolenta. I carabinieri hanno effettuato un vero e proprio blitz nell’esercizio pubblico e, da lì a poco, hanno constatato l’allaccio abusivo.

Da qui l’arresto dell’esercente, che dopo gli atti in caserma, su ordine della Procura della Repubblica, è stato accompagnato nella propria abitazione, in regime di detenzione domiciliare. L’arresto è stato convalidato dal giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Alessandro Quattrocchi, che non ha applicato nessuna misura cautelare a carico dell’indagato. L’agrigentino è difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano. Prossima udienza fissata per il 21 aprile.