Sorpreso dal personale di un supermercato di via Unità d’Italia ad Agrigento, a rubare confezioni di carne e pollo dal banco frigo per un valore complessivo di 25 euro. Una volta oltrepassata la cassa, senza pagare, è stato fermato. L’uomo, un settantenne agrigentino, ha immediatamente ammesso in lacrime: “Scusate, sono in grave difficoltà e non ho soldi”.

Un furto per necessità, per mangiare. I responsabili del supermercato non ci hanno pensato due volte e hanno deciso di regalare all’uomo quanto appena preso dal banco frigo, appunto, 4 confezioni di carne e pollo. Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti della sezione Volanti che, capendo la situazione, erano pronti a pagare il conto. Non c’è stato bisogno.

