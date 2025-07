Il Comune di Agrigento ha deciso di cambiare il sito per i fuochi d’artificio in onore di San Calogero. La “maschiata” non sarà più realizzata all’interno del parco comunale di villa Bonfiglio al viale della Vittoria, ma allo stadio Esseneto. La decisione è stata presa dopo alcuni incontri con la Commissione tecnica provinciale per le materie esplodenti e del relativo tavolo tecnico che si sono svolti nei giorni scorsi “riguardo alle criticità emerse nel fine settimana precedente, sia per quanto concerne le nuove ed aggiornate disposizioni”.

Le criticità a cui fa riferimento il provvedimento dell’Amministrazione comunale sono riconducibili ai residui dei fuochi che sarebbero finiti sui balconi dei residenti al viale della Vittoria e dell’incendio di un albero e sterpaglia alle spalle dei palazzi Crea. Il Comune ha ritirato l’ordinanza firmata la scorsa settimana che vietava agli abitanti delle zone interessate al viale della Vittoria di affacciarsi dai balconi di casa in occasione dei giochi pirotecnici.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp