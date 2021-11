RSPP: i moduli A, B e C

Durante un corso RSPP, sono tre i moduli che ci si deve preparare ad affrontare: il modulo A, il modulo B e il modulo C. Chiunque ambisca a sottoporsi alla formazione necessaria per diventare responsabile dei servizi di prevenzione e protezione sa che dovrà affrontare varie tematiche, articolate appunto in questi tre moduli. Vale la pena di ricordare, in ogni caso, che al corso si può accedere unicamente nel caso in cui si abbia un titolo di studio pari almeno al diploma di istruzione secondaria superiore. Inoltre, la frequenza dei corsi non è richiesta per specifiche classi di laurea. Il riferimento normativo in materia è rappresentato dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio del 2016, che non solo definisce le tematiche dei tre moduli, ma indica anche i contenuti minimi e la loro durata.