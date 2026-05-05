E’ attiva la procedura online per la presentazione delle istanze di adesione alla definizione agevolata per la rottamazione dei tributi comunali. A darne notizia ai cittadini il Comune di Agrigento.

Come presentare la domanda. Attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo: https://da2026.definizioneagevolata.it

I cittadini possono accedere con Spid alla propria area riservata, consultare la posizione debitoria e presentare l’istanza di adesione alla Definizione Agevolata in modo semplice, guidato e interamente digitale.

La piattaforma consente di visualizzare le posizioni eventualmente definibili, selezionare quelle per le quali si intende aderire alla procedura e trasmettere l’istanza direttamente online, senza necessità di recarsi presso gli uffici comunali.

Chi può inoltrare l’istanza. La procedura può essere gestita anche tramite il proprio fiscalista di fiducia, CAF o Commercialista, secondo le modalità previste dalla piattaforma.

L’obiettivo è agevolare i cittadini nell’accesso alla misura, semplificare la presentazione delle domande e rendere più ordinata e trasparente la gestione dell’intero procedimento.

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