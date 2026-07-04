Questa sera alla Valle dei Templi il Passaggio della Campana del Rotary Club Licata: Mariaelena Turco raccoglie il testimone da Carmelo Ciotta

Sarà la suggestiva cornice della Valle dei Templi a fare da scenario, questa sera, sabato 4 luglio, a uno degli appuntamenti più significativi della vita associativa del Rotary Club Licata: il tradizionale Passaggio della Campana, la cerimonia che sancisce il passaggio delle consegne tra il presidente uscente Carmelo Ciotta e la presidente entrante Mariaelena Turco.

Un momento ricco di significato che, anno dopo anno, rinnova l’impegno del Rotary verso la comunità e testimonia la continuità di una missione fondata sul servizio, sull’amicizia, sull’etica e sulla promozione del bene comune. Non è soltanto un cambio di presidenza, ma il passaggio di una responsabilità condivisa che guarda al futuro senza dimenticare il percorso compiuto.

Alla cerimonia prenderanno parte numerose autorità rotariane, a conferma della vicinanza del Distretto 2110 Sicilia e Malta al club licatese. Sarà presente l’Assistente del Governatore Giovanni Graceffa, che porterà il saluto della Governatrice distrettuale Lina Ricciardello, prima donna alla guida del Distretto 2110 Sicilia e Malta. Interverrà inoltre il Governatore Designato Casimiro Gaetano Castronovo, insieme ai presidenti dei Club dell’Area Akragas, alle autorità civili, ai rappresentanti delle istituzioni e a numerosi ospiti e personalità del territorio agrigentino.

La serata dedicherà uno spazio anche ai giovani dell’Interact Club Licata. La presidente Laura Sica, insieme ai soci interactiani, ripercorrerà i momenti più significativi dell’anno appena concluso e presenterà i progetti che accompagneranno il nuovo anno sociale, confermando il valore che il Rotary attribuisce alla crescita delle nuove generazioni e alla formazione di giovani cittadini responsabili.

Prima del passaggio delle consegne, il presidente uscente Carmelo Ciotta traccerà un bilancio dell’anno rotariano 2025-2026, ripercorrendo le principali attività di service, le iniziative culturali e solidali e i progetti che hanno visto il Rotary Club Licata protagonista sul territorio grazie all’impegno dei soci e alla collaborazione con associazioni e istituzioni.

Il momento più atteso sarà il tradizionale Passaggio del Collare, simbolo della continuità e della storia del Club, che custodisce i nomi di tutti i presidenti succedutisi negli anni. Un gesto semplice ma altamente simbolico, che rappresenta il passaggio della guida del Club nel rispetto dei valori rotariani.

A seguire, la presidente Mariaelena Turco presenterà il proprio programma per il nuovo anno rotariano, ispirato al tema internazionale “Creare un impatto duraturo”, illustrando gli obiettivi e le iniziative che guideranno l’azione del Club nei prossimi mesi. Nel corso della serata sarà inoltre presentato il nuovo Consiglio Direttivo che la affiancherà in questo percorso di servizio.

Il Passaggio della Campana rappresenta ogni anno un’occasione per ribadire il ruolo del Rotary come associazione di donne e uomini impegnati a mettere competenze, professionalità e spirito di servizio al servizio della comunità, costruendo reti di collaborazione e promuovendo iniziative capaci di generare un impatto concreto e duraturo sul territorio.

Chi desidera conoscere più da vicino il Rotary Club Licata e seguirne le attività può visitare la pagina Facebook ufficiale del Club, costantemente aggiornata con notizie, immagini e approfondimenti sui service, sugli eventi e sui progetti realizzati. Un invito aperto a tutta la cittadinanza per scoprire da vicino una realtà che continua a investire nel futuro della comunità attraverso il valore del servizio.

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