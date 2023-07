Evento della collocazione del “Pesce Mangia Plastica” a cura del Rotary Club Agrigento

Il Rotary Club Agrigento ha presentato il suo nuovo Consiglio Direttivo per il mandato 2023-2024, impegnandosi a continuare la sua missione di servizio alla comunità agrigentina. Durante l’evento di presentazione, sono stati evidenziati gli obiettivi futuri dell’organizzazione, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e alla lotta all’inquinamento.

Guidato dal presidente Giuseppe La Mendola, il Consiglio Direttivo del Rotary Club Agrigento per il prossimo anno lavorerà insieme per promuovere l’etica professionale, lo sviluppo personale e l’attuazione di progetti di servizio che rispondano alle necessità della comunità locale.

La Mendola sarà affiancato dal Vice Presidente Maurizio Russo, mentre Alfonso Lo Zito ricoprirà la carica di Presidente Incoming. Salvatore Attanasio, Past President del club, fornirà il suo prezioso contributo come membro del direttivo. Il Consiglio 2023-2024 del Rotary Club Agrigento è composto da illustri personalità, tra cui il Prefetto Marco Mulè, che ricoprirà il ruolo di Consigliere, e la Segretaria Rosalinda Dispinseri. Altri membri del direttivo includono Francesco Vitellaro, Valeria Alaimo, la Co Prefetto Rosellina Celauro, Angelo Cutaia, Antonio Palma, Luigi Provenzani, Pasquale Sgarito e il Segretario Esecutivo Filippo Napoli.

Il Rotary Club Agrigento continuerà a dedicarsi alla tutela dell’ambiente, e a conferma di questo impegno, ha organizzato un significativo evento presso l’Acquaselz Beach Club di San Leone, sul lungomare Falcone Borsellino. Durante l’evento, è stata collocata un’installazione artistica chiamata “Pesce Mangia Plastica”, realizzata utilizzando rifiuti plastici riciclati. Questa iniziativa mira a sensibilizzare la comunità sull’inquinamento marino e a promuovere pratiche sostenibili.

Proseguendo con il suo calendario di attività, il Rotary Club Agrigento ha programmato alcuni appuntamenti importanti. In particolare, venerdì 14 luglio alle 20:00 si terrà un’assemblea dei soci presso l’Hotel Dioscuri Bay Palace a San Leone. Durante l’incontro, verranno presentati e approvati i bilanci dell’organizzazione per l’anno in corso. Prima della seduta, è previsto un aperitivo per favorire momenti di condivisione e discussione tra i partecipanti.

Inoltre, venerdì 21 luglio alle 20:00 si svolgerà un evento nell’ambito dell’area d’intervento “combattere le malattie”. Il progetto distrettuale riguarda la “Promozione del consumo di pesce nell’infanzia” e si terrà presso il suggestivo Caminetto. Durante l’evento, il dottor Alfonso Milano del Dipartimento Regionale Pesca Mediterranea terrà una relazione sul tema della dieta mediterranea e sulle qualità organolettiche e nutrizionali del pesce azzurro. La suggestiva Casa San Filippo, nella Valle dei Templi, ospiterà l’evento.

Il Rotary Club Agrigento continua a impegnarsi attivamente per il benessere della comunità e per la promozione di progetti che abbiano un impatto positivo sulla società agrigentina. L’organizzazione invita tutti coloro che sono interessati a partecipare a questi importanti appuntamenti e a contribuire alla realizzazione delle iniziative future.