Era accusato di aver occultato o distrutto la documentazione contabile della ditta individuale al fine di non consentire di ricostruire il volume d’affari. Il sostituto procuratore Gaspare Bentivegna, a margine della requisitoria, aveva chiesto la condanna dell’imputato ad un anno e sei mesi di reclusione. Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Alfonso Malato, accogliendo le tesi dell’avvocato difensore Giuseppe Zucchetto, ha disposto l’assoluzione nei confronti di Ignazio Frenna, 75 anni, commerciante di Favara. I fatti al centro del processo risalgono al 2017. Secondo la ricostruzione dell’accusa il commerciante, titolare di un’attività in forma ambulante e di una ditta di trasporto di merci per materiale edile, avrebbe occultato il libro contabile, gli inventari, i registri Iva e tutte le fatture emesse relative al periodo compreso tra il 2012 ed il 2014.