Rosario Chiazzese è un giocatore dell’Olimpica Akragas

La Società Olimpica Akragas rende noto l’ingaggio dal Marina di Ragusa di Eccellenza, girone B, del difensore Rosario Chiazzese, classe 1996. L’ accordo con il forte calciatore è stato concluso dal direttore generale, Giuseppe Brunco. Chiazzese, che si aggregherà alla squadra dalla prossima settimana, ha un ottimo curriculum per aver indossato le maglie della Leonfortese e Sancataldese in serie D, e del Campofranco in Eccellenza. È il quarto colpo di mercato della nuova dirigenza biancoazzurra nel mercato di dicembre. Nei giorni scorsi sono stati ingaggiati l’attaccante Michele Settecase, il centrocampista Enrico Maniscalco e l’esterno di centrocampo Leandro Cimino, tutti giocatori di altissimo spessore tecnico.