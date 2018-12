Pronti per il 2019? Tra Piccy e nuovi progetti di Salvatore Di Betta

Un anno produttivo e intenso è giunto alle porte insieme al giovane siciliano Salvatore Di Betta, l’organizzatore eventi, conosciuto come Director Piccy Models, che ha permesso con il suo impegno e la sua costanza una notevole crescita nel settore della moda siciliana.

Il giovane ventottenne, durante l’anno 2018, è stato coinvolto ad incontri di moda importanti come il tanto atteso appuntamento con Milano, la grande città della moda, che si è lasciata incuriosire dall’organizzatore di Piccy Models visionando la sua organizzazione con ammirazione, decidendo, a tal punto, di coinvolgere Di Betta a collaborare con un magazine importante della città milanese per l’anno nuovo che attendiamo.

Di Betta va oltre la città della moda e con la sua determinazione e passione si sposta anche a Napoli, incontrando una nuova sinergia con una grande agenzia moda Bimbo. Altri accordi vennero presi nella città di Palermo e di Trapani, poiché l’obiettivo del Director Piccy Models è quello di coinvolgere diverse città nel settore della moda abbracciando, soprattutto, tutto il territorio siciliano.

Gli eventi del 2018 sono stati tanti e tutti con risultati eccellenti, tra questi possiamo ricordare la partecipazione delle vetrine viventi durante il Black Friday organizzato all’interno del centro commerciale “Conca d’oro” di Palermo, un evento che ha affascinato gli occhi e il cuore dei passanti. Il 2018 è stato un anno proficuo, ha sorpreso e aperto nuove porte a Di Betta, fino alla fine, rendendolo soddisfatto dell’impegno investito. L’anno si conclude con un ulteriore gratificazione per il giovane empedoclino che durante il Vanity Models Show, ha visto la sua organizzazione, Piccy Models, ospite per il secondo anno consecutivo presso il Casale San Lorenzo.

Di Betta non è stanco dell’anno trascorso e ha ancora tante altre energie da investire per l’anno che ci attende, con ottimismo ci rallegra che ha grandi aspettative per il 2019, promettendo di puntare sempre più in alto impegnandosi ad ottimizzare l’organizzazione e creare nuove sinergie importanti in Italia ma anche all’estero. Il giovane, durante l’intervista, decise di regalarci una piccola anteprima delle news del nuovo anno “Saremo presenti durante la fashion week di Milano, che si svolgerà nel Febbraio 2019, in cui sarà protagonista uno stilista emergente siciliano”, cosi, con orgoglio ci saluta.

Di Betta non si smentisce mai, e ci lascia stupefatti dei suoi risultati e delle aspettative che a breve poterà a termine.