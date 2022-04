Rosalba Cimino sostiene la candidatura di “Agrigento Capitale della cultura 2025”

“Sono soddisfatta della candidatura di Agrigento a Capitale della cultura 2025 e sono pronta a sostenerla”. La deputata del Movimento 5 Stelle, Rosalba Cimino, componente della commissione Cultura, accoglie con entusiasmo la decisione del sindaco Franco Miccichè di candidare la città dei templi per conquistare il titolo sfumato nel 2020. “Sono anni di grandi successi per Agrigento e per tutta la provincia, in cui si sta riscoprendo la cultura e il turismo legato ad essa. Nel nostro territorio sono nati Sciascia, Camilleri, Pirandello e Tomasi di Lampedusa e bisogna fare leva su queste eccellenze per dare all’Italia la migliore immagine di questa terra. L’obiettivo è ambizioso e sono pronta a dare manforte alla candidatura della città, capace già di arrivare fino in fondo una volta e con tutte le carte in regola per vincere. Mi metterò a disposizione del comitato per poter contribuire alla causa”.