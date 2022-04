Derby, obiettivo vittoria per affrontare i play-off nella migliore posizione

A due gare dal termine della regular season, l’Akragas affronterà domani, 24 aprile, allo stadio Bruccoleri la Pro Favara in un confronto che si prospetta particolarmente interessante. L’obiettivo delle due squadre è quello di ottenere la vittoria per affrontare i play–off nella migliore posizione di classifica ed avere i vantaggi che dal miglior piazzamento ne scaturiscono. Essendo un derby, la partita è molto sentita da entrambe le tifoserie che certamente non faranno mancare il loro apporto, come è sempre stato negli incontri disputati in passato tra le due formazioni. La Pro Favara ha ottenuto sei punti nelle ultime due partite e cercherà in tutti i modi di avvantaggiarsi del fattore campo che non sempre gli ha dato ragione nel corso di questa stagione, in quanto la squadra gialloblù ha subito tre sconfitte casalinghe. Nella formazione Favarese sarà molto interessante vedere Gambino e Giuffrida che nel mercato invernale si sono trasferiti da Agrigento a Favara, sfoderando delle prestazioni tanto apprezzate dai tifosi gialloblù. L’Akragas si presenta a Favara, comunque, consapevoledella propria forza e intenzionata a proseguire nel percorso intrapreso con l’arrivo in panchina di mister Terranova, con il quale i Giganti hanno ottenuto sette vittorie e tre pareggi. Nell’Akragas è di fondamentale importanza la possibilità di schierare la difesa titolare con Tuniz e Cipolla che, dopo aver scontato il turno di squalifica,permetteranno ai biancazzurri maggiore sicurezza nella fase difensiva. L’importante, comunque, è che l’incontro si svolga nel rispetto reciproco tra le due tifoserie anche alla luce di quanto diffuso durante la settimana nella quale, per promuovere il fair play in campo e sugli spalti, si è coniato lo slogan “Facciamo tutti la mossa giusta”.