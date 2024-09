Rosa dell’Akragas SSD 2018 SRL

Ecco la rosa completa dell’Akragas per la stagione in corso, suddivisa per ruoli e con l’aggiunta dello staff tecnico e dirigenziale. Un’ampia e variegata squadra, pronta ad affrontare le sfide del campionato con determinazione e professionalità.

Portieri

Alessio Di Franco – 15/03/2007 – P – Stefan Alex Dregan – 11/04/2005 – P – Simone Gerlero – 17/05/2005 – P –

Difensori

Michele Di Rienzo – 20/07/2005 – D – Michele Fragapane – 05/02/1993 – D – Hamza Iddi – 26/05/2006 – D – Davide Maria Lo Cascio – 17/12/1996 – D – Joao Afonso Paula Da Silva – 01/02/1998 – D – Angelo Rechichi – 22/01/2002 – D – Mario Vizzini – 13/09/2004 – D – Cody Nicholas Tana – 09/12/2005 – D –

Centrocampisti

Flavio Ferrigno – 17/08/2007 – C – Desiderio Michele Garufo – 22/04/1987 – C – Francesco Meola – 19/02/1993 – C – Nicolò Palazzolo – 29/11/1994 – C – Rocco Riggio – 11/11/2004 – C – Pietro Junior Santapaola – 05/11/2003 – C – Rodolfo Sinatra – 09/01/2003 – C – Mattia Domenico Sofrà – 24/11/2005 – C – Simone Lo Faso – 18/02/1998 – C –

Attaccanti

Riccardo Bevilacqua – 20/03/2006 – A – Mattia Galliano – 22/07/2006 – A – Paolo Grillo – 08/02/1997 – A – Eyram Leveh – 22/02/1999 – A – Vincenzo Kevin Tuccio – 21/06/2001 – A –

Modulo e Probabile Formazione

Modulo: 4-3-3

Probabile Formazione:

Portiere: Stefan Alex Dregan

Difensori: Joao Afonso Paula Da Silva Desiderio Michele Garufo Francesco Meola Angelo Rechichi

Centrocampo: Michele Di Rienzo Nicolò Palazzolo Andrea Di Stefano

Attaccanti: Paolo Grillo Simone Lo Faso Vincenzo Kevin Tuccio



Allenatore: Lillo Bonfatto

Questa formazione rappresenta il nucleo centrale dell’Akragas, ben equilibrata e pronta ad affrontare le sfide del campionato con un mix di esperienza e freschezza.

Staff Tecnico e Dirigenziale

Staff Tecnico

Calogero Bonfatto – 24/06/1983 – Catania – Allenatore Pancrazio Curto – 20/03/1992 – Catania – Preparatore Atletico Filippo Ferrante – 29/08/2002 – Canicattì (AG) – Collaboratore Tecnico Stefano Frassetto – 16/06/1964 – Belluno – Responsabile Sanitario Giovanni Tedesco – – – Collaboratore Tecnico Francesco Nobile – 14/07/1966 – Favara (AG) – Allenatore in 2° Leonardo Pellegrino – 12/11/1958 – Aidone (EN) – Allenatore GK

Dirigenza