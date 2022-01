Rompono colonnina self service: maxi furto in distributore

Hanno scassinato la colonnina del self service, ed hanno arraffato ben 3.500 euro. Il furto è stato messo a segno al distributore di carburanti Euroil di contrada “Urna” a Castrofilippo. Delle indagini si stanno già occupando i carabinieri della Stazione cittadina, e della Compagnia di Canicattì.

Il colpo è stato messo a segno durante la notte fra lunedì ed ieri. I ladri sono riusciti a scardinare la colonnina, quella dove si inseriscono i soldi per poter rifornire di benzina o gasolio i veicoli, e hanno portato via tutti i soldi contenuti nella cassetta: appunto 3.500 euro, l’incasso del distributore dal momento della chiusura in poi.

A fare l’amara scoperta è stato il titolare. I militari dell’Arma, dopo il sopraluogo e i rilievi, avrebbero verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza a presidio dello stesso distributore di carburante e nella zona teatro del furto.