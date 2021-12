Rompeva i vetri per rubare sulle auto, denunciato trentenne

Mandava in frantumi i vetri delle auto, verosimilmente, per rubare quello che c’era all’interno, ma anche per il solo gusto di danneggiare. Un trentenne marocchino, già finito nei guai qualche settimana fa, per il furto all’attività di animazione in via Dante, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Dovrà rispondere, adesso, anche dell’ipotesi di reato di danneggiamento aggravato.

Le auto prese di mira sono state circa una quindicina tra il pluripiano di via Empedocle, via Esseneto, e la zona della stazione ferroviaria. Danneggiamenti che sarebbero stati messi a segno perché l’immigrato non appena notava qualcosa di interessante all’interno delle auto, entrava in azione, sfondando finestrini, parabrezza, o lunotti. L’uomo risulterebbe sospettato anche di altri danneggiamenti, e razzie, anche in danno di esercizi commerciali.