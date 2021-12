Due ubriachi al volante: uno causa incidente l’altro rischia il coma etilico

Due agrigentini sono stati denunciato dai carabinieri perché trovati ubriachi alla guida, uno ha causato anche un incidente stradale. Ieri notte, sulla strada statale 118, in via Porta Palermo, all’ingresso di Raffadali, s’è registrato uno scontro due auto, una Fiat Punto, e una Ford Fiesta. Nessuno degli occupanti dei mezzi ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere.

Il conducente della Fiesta, un 45enne, di Agrigento, sottoposto all’esame dell’etilometro ed è risultato avere un tasso di 1,44. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri, e gli è stata ritirata la patente di guida.

Ed è scattata la stessa denuncia anche per un altro automobilista, un 52enne, di Porto Empedocle, fermato dai militari dell’Arma della Radiomobile, in via Unità d’Italia, nella zona di San Giusippuzzu, ad Agrigento. Anche in questo caso sottoposto all’etilometro, l’uomo è stato trovato ubriaco. Aveva un tasso alcolemico di 3,05 g/l., rischiando il coma etilico.