Fuori di sé ha tirato delle grosse pietre, rompendo i finestrini di due ambulanze posteggiate davanti al pronto soccorso dell’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera. Un quarantanovenne riberese, nullafacente, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca per l’ipotesi di reato di danneggiamento. I carabinieri, nella notte fra giovedì e ieri, sono intervenuti al presidio ospedaliero e assieme al personale medico, sono riusciti a bloccare l’uomo, che è risultato essere già in cura psichiatrica. Il danno provocato all’Azienda ospedaliera di Ribera non è stato ancora quantificato.