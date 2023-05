Rogo notturno devasta una lavanderia: danni ingenti

Sono ancora in corso d’accertamento le cause dell’incendio divampato, ieri notte, all’interno della lavanderia di via Lombardia, a Porto Empedocle. Probabilmente la scintilla iniziale è stata innescata da un cortocircuito in uno dei macchinari o nell’impianto elettrico. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, giunti con quattro mezzi, sono riusciti dopo diverse ore, ad avere la meglio sulle fiamme, scongiurando altri danni. Danni che ci sono stati e per l’attività lavorativa sono ingenti. La lavanderia, che si occupa anche della lavatura di biancheria per alberghi, ristoranti e bed & breakfast, si trova al piano terra di una palazzina. Alcune famiglie sono state evacuate temporaneamente, poi cessato l’allarme sono tornate nelle loro case. L’ipotesi privilegiata è quella accidentale anche perché la porta d’ingresso è stata trovata chiusa, senza nessuna forzatura, e sul posto non c’erano né tracce di liquido infiammabile, né inneschi sospetti.