Incendio in un’abitazione, proprietaria intossicata

Si sono vissuti momenti di paura, ieri pomeriggio, in via San Vito, nel centro di Agrigento, per un incendio divampato all’interno di un’abitazione. Il rogo sarebbe stato innescato da un corto circuito di una presa elettrica. Le fiamme, in brevissimo tempo, hanno avvolto e carbonizzato un divano. La proprietaria di casa, presente al momento dell’incendio, ha tentato di spegnere il fuoco rimanendo leggermente intossicata dal fumo e lievemente ustionata alle mani. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Il personale sanitario di un’ambulanza ha medicato la donna.