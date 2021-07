Rogo in campagna: danneggiata abitazione, e morti 3 cani

Un’abitazione danneggiata, tre cani, tre galline, e un maialino, morti, e due auto antiche danneggiate pesantemente, a causa di un incendio divampato dalla sterpaglia, e propagatosi fino a raggiungere alcune case di campagna. E tra gli abitanti si sono vissuti momenti di paura.

Teatro dell’inferno di fuoco, contrada “Burraitotto”, alla periferia di Agrigento, precisamente a poche centinaia di metri dalla strada statale 115, in direzione Camastra-Naro. Ancora da accertare come sia scoppiato il rogo, forse appiccato da qualche piromane, oppure dovuto a cause accidentali, per via dell’erba secca e del caldo.

Sono stati i residenti della zona a dare l’allarme al centralino del 112, alla vista del rogo avvicinarsi minacciosamente alle abitazioni rurali. Nella zona sono giunti immediatamente accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, i quali, hanno dovuto lavorare ore prima di avere la meglio delle fiamme.

Non c’è stato nulla da fare per gli animali morti carbonizzati all’interno di una struttura, diventata una “trappola”. I vigili del fuoco sono riusciti a salvare altri tre cani.