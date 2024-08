Continua la scia di incendi di veicoli a Lampedusa: nella notte sono state incendiate, in vari punti dell’isola, quattro autovetture e una roulotte. Il sospetto è che dietro ai tanti roghi di veicoli abbandonati, quanto marcianti e regolarmente parcheggiati, ci possa essere la mano di un “maniaco”. Le auto incendiate sono due Fiat Punto, un’Audi e una Fiat 600 e una roulotte.

I mezzi, quasi in tutti i casi abbandonati, erano parcheggiati all’interno di terreni privati e uno in una strada pubblica. A domare i roghi sono stati i vigili del fuoco del distaccamento isolano, che per tutta la notte hanno fatto la spola tra una zona e l’altra dell’isola. I carabinieri hanno avviato le indagini, mentre la Procura della Repubblica di Agrigento, ha aperto dei fascicoli, con l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio.