Calci e pugni per una parola di troppo. Una rissa che ha coinvolto una decina di uomini, tutti di giovane età, è andata in scena l’altra sera, nell’area di Porta di Ponte, a pochi metri dalla via Atenea, ad Agrigento. Alla fine uno dei partecipanti alla zuffa, un ventenne, è rimasto ferito al viso.

I carabinieri della Compagnia di Agrigento, precisamente della sezione Radiomobile, al termine dell’attività investigativa, hanno identificato quattro protagonisti della baruffa. Si tratta dei componenti di un unico nucleo familiare, padre e tre figli di 63, 25, 23 e 17 anni, agrigentini residenti all’Estero.

Sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di rissa. Le indagini adesso sono concentrate ad individuare gli appartenenti alla fazione rivale allontanatisi velocemente prima dell’arrivo di militari dell’Arma e poliziotti delle Volanti.