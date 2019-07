Alla guida di un’auto non si ferma all’Alt dei carabinieri. Dopo un inseguimento, dove a causa delle manovre azzardate del fuggitivo si è rischiato più di un incidente stradale, l’autovettura è stata bloccata. È successo questa notte a Raffadali. Il conducente, è stato arrestato per resistenza a Pubblico ufficiale. Era scappato per paura delle conseguenze riconducibili al suo stato di ubriachezza. Gli è stata ritirata la patente, e posto ai domiciliari.